Жителям России собираются разрешить оплачивать ЖКХ в обход управляющих компаний

Законопроект о введении прямых договоров между поставщиками тепла и энергии и потребителями ЖКХ будет в ближайшее время внесен на рассмотрение в правительство России, передают "Известия".

По мнению авторов инициативы, управляющие компании в настоящее время используют собранные с жильцов средства нецелевым образом.

Законопроект предполагает прямое перечисление средств, чтобы управляющие компании не могли ими распоряжаться. Собственники квартир получат возможность заключить договор непосредственно с поставщиками коммунальных ресурсов.