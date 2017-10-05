Россия может возобновить авиасообщение с Египтом в ближайшие дни

Авиарейсы в Египет могут открыть в ближайшее время, об этом сообщила исполнительный директор Российско-египетского делового совета Мона Халиль, передает "РБК-Татарстан".

- Переговоры о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом идут активно. Российская сторона после последней работы комиссии удовлетворена результатами, это касается в первую очередь каирского аэропорта. И сейчас вот-вот мы ждём возобновления авиасообщения — по крайней мере с Каиром точно, а вторым траншем пойдут уже Хургада и Шарм-эль-Шейх, - заявила Халиль.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству приостановить полеты российской авиации в Египет 6 ноября 2015 года. Такое решение было принято после крушение самолёта с российскими туристами.

Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", совершавший рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, разбился 31 октября на Синайском полуострове. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.