Стала известна стоимость самой дорогой квартиры в новостройках Казани

Самая дорогая квартира в новостройках Казани стоит 36,34 млн рублей, об этом сообщили сегодня аналитики ЦИАН. Квартира находится в строящемся элитном доме на улице Щапова - рядом с Лядским садом. Ее площадь - 204,2 кв. м.

В жилом комплексе, который будет достроен в следующем году, всего будет 18 квартир.

На втором месте находится квартира за 9,86 млн рублей, которая находится в жилом комплексе "Дом на Даурской". Здесь предлагается квартира площадью 192,1 кв. м на последнем этаже новостройки.

На третьем месте находится квартира в жилом комплексе Art City в Октябрьском городке. Самая дорогая квартира обойдется в 9,58 млн рублей – лот площадью 107 кв. м.

В десятку самых дорогих строящихся жилых комплексов Казани вошли проекты, максимальный уровень цен в которых составляет от 5,67 млн до 36,34 млн рублей. 4 из 10 новостроек запланированы к вводу в эксплуатацию уже до конца текущего года.

- Для участия в рейтинге были отобраны новостройки, находящиеся в стадии активного строительства, не имеющие разрешения на ввод в эксплуатацию, - отметили аналитики.