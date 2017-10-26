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40-летние педофилы и группы смерти. Казанский психолог объяснил, как детей вербуют в Сети

40-летние педофилы и группы смерти. Казанский психолог объяснил, как детей вербуют в Сети
16+
Фото: ProKazan.ru
ProKazan.ru разобрал тактики вербовки детей в соцсетях

Пару недель назад стало известно, что в Казани 30-летний мужчина через социальные сети развратил 10 школьников. Подобные новости всплывают время от времени с завидной регулярностью. Поэтому вместе с детским психологом Татьяной Патеевой ProKazan.ru разобрал тактики вербовки детей в соцсетях и узнал, как защитить ребенка от склонения к агрессии или распространения интимных фотографий.

Условно вербовщиков можно разделить на три группы: это педофилы, террористы и так называемые, администраторы суицидальных групп. Как считает детский психолог Татьяна Патеева, вербовщики в своей работе используют все возможные, в том числе самые примитивные  методы психологического воздействия. И благодаря знаниям подростковой психологии, применяют их очень грамотно и эффективно.

Тактики, которые применяют вербовщики

Тактика №1. Потакание

Кто подвержен: мальчики, увлекающиеся агрессивными компьютерными играми, часто  из неблагополучных семей, со слабым контролем со стороны родителей.

У подростков ярко проявляется отрицание всего, что есть и особенно авторитета взрослых. Если в раннем детстве главным авторитетом были родители, то теперь они уходят на второй план, а на первое место становятся сверстники. Начинается отторжение всего, что рекомендуется взрослыми и неприятие того, что пытаются навязать. А вербовщики просто подыгрывают: тут нельзя, но мы тебе разрешаем. Культивируются такие качества как агрессивность, импульсивность. И ребенок чувствует себя комфортнее, потому что то, что ему это нравится, совпадает с интересами тех, кто это предлагает.

В качестве примера жестокости в Сети публикуются фото и видеозаписи с акцией насилия. При этом видео выкладывается в Интернет под веселую музыку, словно это весело и спортивно. В качестве живого примера эксперты привели убийц африканского студента в Казани: у обоих подозреваемых похожий психотип:  это молодые люди из смешанных или неполных семей, без образования, меняли свои имена.

Тактика №2. Романтика

Кто подвержен: девочки

Используется естественный интерес к противоположному полу. Симпатичный голубоглазый мальчик с романтичным настроем в переписке на деле на деле скорее всего окажется сорокалетним педофилом, выманивающим интимные фотографии. Доверительный отношения могут зародиться в тот момент, когда “мальчик” легко и непринужденно затронет закрытую для обсуждения тему - то, о чем родители, как правило, говорить не любят. Так 32-летний житель Альметьевска вымогал откровенные фотографии у 11-летней девочки из Москвы. Под видом сверстника он уговорил ее прислать ему откровенное фото, а затем шантажировал распространением снимков, вынуждая отправлять все больше фотографий.

Кто-то скажет, что “раньше в 14 лет девочки в куклы играли”, но психолог отметила, что раньше-то может играли и в куклы, но необходимо учитывать акселерацию: сейчас подростки физически развиваются быстрее, чем интеллектуально и нравственно.

Тактика №3. Любопытство и сострадание

Кто подвержен: и девочки, и мальчики

Вербовщики также успешно используют в своих целях детский интерес и привязанность. Может использоваться как интерес к животным (“я тебе котят покажу”), так и страх за близких людей. В этом случае вербовщики используют запугивание. Ребята идут на поводу вербовщиков в виду любви к ближним или животным - никто не хочет, чтобы из-за него пострадал близкий человек. Так, например, в Казани было возбуждено уголовное дело против 36-летнего мужчины, который насиловал 12-летнюю падчерицу, периодически угрожая убить ее мать, если та расскажет.

- Их могут запугивать, сказать, если ты не придешь, не сделаешь, я сделаю что-то твоим родителям - это шантаж. Эти способы существовали всегда, просто с компьютерной техникой больше возможностей их применения.

Тактика №4. Депрессивный настрой

Кто подвержен: и девочки, и мальчики

У подростков часто меняется настроение. От эйфории до депрессии. И в этот момент они уязвимы, легко могут попасться “на крючок” к вербовщикам. Есть заглянуть в суицидальные, группы, можно отследить антивитальные  настроения: жизнь ужасна, все плохо… Подросток может зайти в группу случайно, но если настрой, с которым он попал туда, совпадет с тем, что там публикуется, его “зацепит”. А дальше его будут раскручивать, используя детское любопытство и импульсивность.

Подобные техники применяют администраторы "групп смерти". Ребенок вступает в закрытое общество, скрытое от посторонних, где одобряется его импульсивность. Для ее поддержания и доказательств он выполняет задания администратора: потыкать себя иголкой, порезаться, постоять на рельсах. Постепенно пробуя опасность, но оставаясь невредимыми, у подростков появляется ощущение неуязвимости. После этого, они получают задание о смерти.

Жительница Казани Лейсан Альманова рассказывала, как в одной из школ Казани в результате игры после уроков на глазах у всего класса повесился мальчик.

- Мальчику поступило задание повеситься. После школы ребята собрались в заброшенном сарае, и он действительно повесился. Хорошо, что один из одноклассников догадался его приподнять, остальные помогали снять его с петли.

Почему это происходит

У всех этих примитивных, но надо признать, действенных способов есть один корень - это недостаток внимания со стороны взрослых.

- Мы взрослые, поставлены в такие условия, что для того, чтобы жить, вынуждены много работать. И чем меньше взрослые общаются с детьми, тем больше дети от них отдаляются. Но дисбаланс общения восполнять надо, и они делают это там, где это доступно - это интернет. И если родители мало общаются с ребенком, не контролируют и редко видят, ребенок начинает все больше времени проводить в Сети.

Как бороться

Психолог советует родителям не откладывать эту работу до подросткового возраста. Разъяснительную работу нужно вести не в подростковом возрасте, а с раннего детства, чтобы ребенок детсадовского возраста не разговаривал с посторонними на улице. Чтобы он знал, что есть люди, с которыми он может разговаривать, а есть те, с которыми это делать нельзя.

- Очень важно смогут ли родители выстроить доверительные отношения с ребенком до подросткового возраста. Это гарантия того, что ничего плохого с ребенком не случится. А в самам подростковом возрасте нужно свести к минимуму пребывание подростка в “свободном полете”. Занять подростка так, чтобы у него не было времени “зависать” в Сети, быть более внимательней к тому, с кем он общается и каково качество его общения.

Какие ошибки делают родители

Излишняя строгость
Задумайтесь о том, может ли ребенок назвать свой дом крепостью. Если в семье ребенку хорошо, если он выдыхает и расслабляется, а не ждет, что мама с папой будут ругать, то ребенок не будет бояться рассказать о том, что же случилось, как бы виноват он ни был.

- Мы, психологи, очень любим такой тест “Определение типа родительского отношения”. Я очень рекомендую всем родителям пройти его и узнать, что в ваших отношениях с ребенком правильно, а над чем надо поработать, что не очень складывается. Авторитарный тип родительского отношения, когда родитель указывает, что ребенок обязан  выполнять, работает до подросткового возраста. Но в подростковом возрасте так уже нельзя! Ребенок еще не взрослый, но не ребенок, и он понимает свой статус и требует к себе уважения. Я не призываю относиться к нему как к взрослому, но мы должны уважать его взросление. Нельзя диктовать, надо учиться договариваться.

Гиперопека
Бывает наоборот - вся семья занята ребенком. Часто это единственный ребенок, свободы у него никакой, поэтому он ничему не может научиться и растет инфантильным. Такие дети чаще всего и попадают на ловушки вербовщиков, потому что не умеют адекватно оценивать окружение.

Гипоопека
Это дети из неблагополучных семей, когда они предоставлены сами себе. Хотя из этой категории есть подростки, для которых ситуация в семье становится мотиватором к самостоятельности, они лучше ориентируются в социальной среде. 

Ольга Плешкова, 27.10.2017, 16:39
Тэги: Дети, Психология
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Комментарии

Горожанин27 октября 2017, 17:40
Если заглянуть на ПроКазана, то можно отследить антивитальные настроения: жизнь ужасна, все плохо… :-D
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