В Казани мужчина через соцсети развратил 10 школьников

В Казани 30-летний Руслан Шакиров через социальные сети развратил 10 школьников. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

- Он обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных, ст. 132 УК РФ «Действия сексуального характера», ст. 135 УК РФ «Развратные действия», - сказали в Следственном комитете.

Так, по версии следствия, Шакиров в 2016-2017 годах в одной из социальных сетей знакомился с подростками и переписывался с ними. По мнению экспертов, в переписках содержались высказывания о действиях сексуального характера.

- От его действий пострадали 10 подростков 2002-2007 года рождения. Свою вину он признал полностью, - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что в момент совершения преступлений, в отношении Шакирова, который находился под подпиской о невыезде, велось судебное следствие по обвинению в аналогичных деяниях.

- В феврале текущего года мужчина был признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении нескольких подростков и приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Новое уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.