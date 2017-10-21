Мэрия: в Казани разработали план «Буран» на случай ухудшения погодных условий

В Казани на случай резкого ухудшения погодных условий разработан оперативный план «Бурна», позволяющий в короткий срок довести число снегоуборочной техники в городе до 1 тыс единиц, сообщили сегодня на деловом понедельнике.

Кроме того, в этом году планируется купить 25 новых комбинированных дорожных машин для круглогодичной работы на шасси КАМАЗа, которые умеют поливать зеленые насаждения и обрабатывать дороги.

- Для противогололедной обработки городских дорог заготовлено 100 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 6,5 тыс. тонн реагента, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что этой зимой власти Казани для обработки улиц будут использовать новый вид двухфазного реагента с технологией смачивания.