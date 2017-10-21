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Активисты Казани попросили Собчак защитить татарский язык

Активисты Казани попросили Собчак защитить татарский язык
16+
Фото: скриншот видео

Представители татарского народа попросили кандидата в президенты России Ксению Собчак защитить татарский язык. Соответствующее открытое письмо было опубликовано в группе в соцсети под названием «Татары за Собчак».

Так, активисты в своем обращении просят заступиться за татарский язык.

- Цель нашего обращения носит в своей основе политический характер, хотя и просим мы Вас заступиться за наш родной татарский язык. И не только татарский. Сейчас на основе указания Президента РФ Генеральной прокуратурой начались проверки школ на предмет добровольности изучения национальных языков. Директоров школ запугивают уголовными делами, родители растеряны, 2800 учителей татарского языка и литературы с 1 января, скорее всего, останутся без работы!, - говорится в тексте обращения.

Активисты также обращают внимание, что татары — это второй по численности народ в РФ.

- Нас ранее лишили права иметь национальные вузы, а теперь ликвидируют то, что осталось от национальных школ!, - пишут они.

Напомним, ранее стало известно, что бывшая ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак собирается участвовать в качестве кандидата в выборах президента России. О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета "Ведомости" 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль "спарринг-партнера главного кандидата" (то есть Владимира Путина). 

Люция Кашапова, 23.10.2017, 09:26
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин23 октября 2017, 09:35
Лошадь это типа аппазиция от дяди Володи!
1
28
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Горожанин23 октября 2017, 09:36
От кого?
1
15
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12823 октября 2017, 09:42
В ответ на комментарий пользователя
От кого?
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От них самих. Им лень ходить на добровольные уроки - обязательные подавай
Лучший комментарий
1
33
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Горожанин23 октября 2017, 09:45
За любую ниточку решили хвататься?
1
19
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Горожанин23 октября 2017, 09:47
как всех вокруг пальца обвести и учитт русский 3 часа в неделю - это здорово. Как попросили вернуть все на равные позиции- так куда мы учителей денем?!
Ответ: туда же откуда набирали.
2
33
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Горожанин23 октября 2017, 09:53
Калигула ввел лошадь в Сенат, а Путин - в кандидаты в Президенты России.
1
13
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Горожанин23 октября 2017, 09:59
Совсем уже пиз..ись с этим татарским
3
30
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Горожанин23 октября 2017, 09:59
Еще попросите у Панина и Джигурду. (Татарин)
3
25
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Горожанин23 октября 2017, 09:59
Побежала она....
0
1
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Горожанин23 октября 2017, 10:04
Кто выдвинул, или избрал этих "Представителей татарского народа" - никто, следовательно они самозванцы и аферисты.
2
21
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Горожанин23 октября 2017, 10:14
А че она ответила то?
0
1
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Горожанин23 октября 2017, 10:16
Господи, дай людям терпения, взаимопонимания, ума!
0
7
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Горожанин23 октября 2017, 10:17
В ответ на комментарий пользователя
А че она ответила то?
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Идите на ..., я вас не знаю!
0
3
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казанец23 октября 2017, 10:18
Как достали эти защитники татарского языка!! Учите и преподавайте его где хотите, но - ДОБРОВОЛЬНО и ФАКУЛЬТАТИВНО!!! Хватит уже этого псевдоизучения, когда детей насилуют уроками татарского 11 лет, а на выходе из школы они ни татарского, ни русского, ни английского не знают.
2
27
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Горожанин23 октября 2017, 10:19
В ответ на комментарий пользователя
Калигула ввел лошадь в Сенат, а Путин - в кандидаты в Президенты России.
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Красава! Просто под столом!:-D
0
3
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Горожанин23 октября 2017, 10:24
Почему это учителя без работы останутся? Татары перестанут изучать татарский?
1
11
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Горожанин23 октября 2017, 10:25
как же вы любите всё перефразировать B-|
0
2
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русская23 октября 2017, 10:32
насмешили ей богу... Собчак конечно "поможет". Пиарщица она и все! Учителя татарского могут и дальше учить татарскому языку....татар! Просто сами татары, в большинстве своем, так изучать татарский язык, как он преподается в настоящий момент, тоже НЕ ХОТЯТ!
1
13
Согласны с автором?
Горожанин23 октября 2017, 10:34
Конечно её просить будут. Больше некого. Адекватные граждане , которым пришлось учить татарский самим и чьих детей заставляют его учить, знают, что он не потребовался им ни разу, а вот потребность правильно писать и выражаться на русском есть ежедневно.
Гнать татарский из обязательной программы школ!
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9
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Горожанин23 октября 2017, 10:39
Активисты!!! Хватит пургу нести!!! Ни кто, не нападает на татар, и их язык!!! Мы мирно живём!!! Вам бы только, проамериканские ценности лобировать!!!
0
6
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Ибрагим Мингазович23 октября 2017, 10:40
Неужели они думают, что Собчак не насрать на этот язык? ))
0
5
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Горожанин23 октября 2017, 10:42
В ответ на комментарий пользователя
Почему это учителя без работы останутся? Татары перестанут изучать татарский?
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Ты идиота кусок? В 68 школе уже 5 учителей татарского ЗАСТАВИЛИ написать заявление на увольнение!>-( А ты тут сидишь лыбишься т...ь!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин23 октября 2017, 10:43
В ответ на комментарий пользователя
насмешили ей богу... Собчак конечно "поможет". Пиарщица она и все! Учителя татарского могут и дальше учить татарскому языку....татар! Просто сами татары, в большинстве своем, так изучать татарский язык, как он преподается в настоящий момент, тоже НЕ ХОТЯТ!
Развернуть
урыска ты давай за татар не расписывайся! ладно? 97 % татар хотят изучать больше татарского! Ну кроме 3% манкуртов!
4
0
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Горожанин23 октября 2017, 10:44
В ответ на комментарий пользователя
насмешили ей богу... Собчак конечно "поможет". Пиарщица она и все! Учителя татарского могут и дальше учить татарскому языку....татар! Просто сами татары, в большинстве своем, так изучать татарский язык, как он преподается в настоящий момент, тоже НЕ ХОТЯТ!
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в 90*ых помню урысы всеми силами старались указать в своем паспорте национальность татарин. Отлично помню!:-D Мама -папа русские а в паспорте татарин!
1
0
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Горожанин23 октября 2017, 10:49
В ответ на комментарий пользователя
Ты идиота кусок? В 68 школе уже 5 учителей татарского ЗАСТАВИЛИ написать заявление на увольнение!>-( А ты тут сидишь лыбишься т...ь!
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А зачем в школе №68 школе более 5 учителей татарского языка?
0
1
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Горожанин23 октября 2017, 10:52
В ответ на комментарий пользователя
в 90*ых помню урысы всеми силами старались указать в своем паспорте национальность татарин. Отлично помню!:-D Мама -папа русские а в паспорте татарин!
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Ты уже давно видать живешь - старческий маразм прогрессирует. перемячей объелся или пельменей?
0
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Горожанин23 октября 2017, 10:52
В ответ на комментарий пользователя
Ты идиота кусок? В 68 школе уже 5 учителей татарского ЗАСТАВИЛИ написать заявление на увольнение!>-( А ты тут сидишь лыбишься т...ь!
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Это ты учитель татарского языка ? ну правильно сделали. Таким как ты место на рынке. Татарин.
0
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Горожанин23 октября 2017, 10:58
В ответ на комментарий пользователя
Ты идиота кусок? В 68 школе уже 5 учителей татарского ЗАСТАВИЛИ написать заявление на увольнение!>-( А ты тут сидишь лыбишься т...ь!
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В этом русские виноваты,я так понимаю?
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