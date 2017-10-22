В Казани зимой для обработки улиц будут использовать новый вид реагента

Новый вид реагента экологически безвреден, сохраняет плавящую способность до минус 25 градусов

В Казани этой зимой для обработки улиц будут использовать новый вид двухфазного реагента с технологией смачивания. Об этом в ходе делового понедельника сообщил глава Комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев.

Отмечается, что за счет активных компонентов реагент начинает действовать сразу после нанесения на дорогу. Кстати, раньше на это требовалось от 10 до 20 минут.

- Новый вид реагента экологически безвреден, сохраняет плавящую способность до минус 25 градусов, а благодаря фрикционному эффекту улучшает сцепление с дорогой, - сказал Куляжев.

Так, новый вид реагента будет использоваться на основных магистральных дорогах с интенсивным движением и наличием маршрутов общественного транспорта, а также на мостовых сооружениях.

Напомним, что с 15 октября улично-дорожные службы перешли на зимний режим работы.