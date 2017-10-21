В Казани вновь прошел митинг против строительства мусоросжигательного завода

Накануне в Казани прошел митинг против строительства мусоросжигательного завода в Татарстане, в нем приняли участие около 200 человек. Об этом сообщает "Коммерсант".

Акция прошла в парке Урицкого, на мероприятии собирали подписи против строительства завода, которые будут направлены властям.

Напомним, в последний раз противники мусоросжигательного завода собирались 14 октября, тогда в акции приняли участие несколько сотен человек.