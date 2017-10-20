В России на полгода продлили запрет на продажу «Боярышника»

В России на 180 суток продлили запрет на продажу «Боярышника». Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, под запрет попадает спиртосодержащая непищевая продукция, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.
Напомним, в марте после массового отравления людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» вице-премьер Александр Хлопонин поручил проработать методы защиты населения от употребления суррогатов. Минздрав предложил две инициативы — ограничить объем тары настоек и запретить продажу более двух флаконов в одни руки.