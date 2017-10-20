В Татарстане задержали парня, который почти месяц занимался сексом с восьмиклассницей

В Альметьевске сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего парня, который с июля по август текущего года занимался сексом с 14-летней школьницей. Об этом сообщает kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Молодой человек познакомился с ней этим летом, после чего школьница неоднократно приглашала его к себе в гости.

- В настоящее время подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде. По данному факту было возбуждено дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», - говорится в сообщении.

Следственный комитет ведет расследование, молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.