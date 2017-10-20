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В Татарстане задержали парня, который почти месяц занимался сексом с восьмиклассницей

В Татарстане задержали парня, который почти месяц занимался сексом с восьмиклассницей
16+
Фото: ProKazan.ru

В Альметьевске сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего парня, который с июля по август текущего года занимался сексом с 14-летней школьницей. Об этом сообщает kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Молодой человек познакомился с ней этим летом, после чего школьница неоднократно приглашала его к себе в гости.

- В настоящее время подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде. По данному факту было возбуждено дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», - говорится в сообщении.

Следственный комитет ведет расследование, молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы. 

ProKazan.ru, 21.10.2017, 16:30
Тэги: Секс
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Комментарии

Горожанин21 октября 2017, 16:37
Красавчик!
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7
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Горожанин21 октября 2017, 16:43
Если она приглашала его к себе домой, пусть сама и отвечает, шалава!
Лучший комментарий
5
18
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
леха св21 октября 2017, 16:58
В йемене на восьмилетних женятся и трахают их был случай восьмилетняя сдохла после секса со своим законным сорокалетним мужем не вынесла перегрузок
6
4
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Горожанин21 октября 2017, 16:59
Сейчас в 12 лет уже мамы. Блин о чем говорить. В школах уже 8 классница выглядит как взрослые люди. Хотят подражать на старших и все такое
2
8
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Ася21 октября 2017, 17:03
Дык она же сама его звала! Ну и барышни, тургеневские девушки переворачиваются в гробу.
1
8
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Горожанин21 октября 2017, 17:03
в 90-х возраст согласия был с 14 лет. Скоро сделают с 21 года. И спросят что делал в молодости? - почему руки волосатые?
1
5
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горожанка21 октября 2017, 17:09
В ответ на комментарий пользователя
в 90-х возраст согласия был с 14 лет. Скоро сделают с 21 года. И спросят что делал в молодости? - почему руки волосатые?
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:-D:-D(!)
4
0
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Горожанин21 октября 2017, 17:16
Родители сдали, теща
1
2
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Ильдар21 октября 2017, 17:21
У меня сын 17 лет встречается с 14 летней, так она выглядит на 25, грудастая, толстожопая!
Может парень не знал ее возраст?
1
8
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Горожанин21 октября 2017, 17:22
В ответ на комментарий пользователя
Типичный представитель "Секты Лешеньки Анального ".
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Пнх дичь
5
3
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Горожанин21 октября 2017, 17:23
Почти месяц ? Не останавливаясь ? Почти герой ). Жалко что в кутузку.
2
1
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эммм21 октября 2017, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
У меня сын 17 лет встречается с 14 летней, так она выглядит на 25, грудастая, толстожопая!
Может парень не знал ее возраст?
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можете устроить с... втроем, если она так хороша
3
2
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Ирина21 октября 2017, 17:45
Как девушка может приглашать к себе в дом парня, чтобы заняться сексом?
0
2
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Горожанин21 октября 2017, 17:47
Дурак. при таких законах повелся на 14-летнюю. Считай жизнь потеряна. (!)
0
1
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эммм21 октября 2017, 18:01
В ответ на комментарий пользователя
Как девушка может приглашать к себе в дом парня, чтобы заняться сексом?
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легко.
ты просто феминистка.
0
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Горожанин21 октября 2017, 18:03
Кончить не мог?
0
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