«Родить больше не смогу!»: в Казани женщина винит врачей в удалении матки

Жительница Казани мечтала еще о сыне, но этим планам не удалось сбыться

Жительница Казани Алина Калимуллина винит врачей в удалении матки. Все произошло еще в 2016 году, пишет «АИФ».

28-летняя Алина, мать троих дочерей на 9-й день после родов обратилась в больницу, в которой рожала. Женщина почувствовала резкую боль в области живота. Кроме того, у нее поднялась высокая температура. Однако в больнице термометр показал лишь 37,2. Женщину отправили домой, назначив антибиотик.

- Но на следующий день ей стало хуже. Алину госпитализировали. Через некоторое время у нее началось сильное кровотечение, - рассказывает представитель Калимуллиной.

Как позже сказали врачи в суде, женщина потеряла 1,6 литра крови. Кстати, потеря двух литров крови может быть смертельной. Поэтому, чтобы спасти пациенту, врачи удалили матку.

- Мне дали какие-то документы и сказали: «Подписывай, иначе умрешь». Это было согласие на операцию, - рассказывает Алина.

Теперь жительница Казани второй год пытается доказать в суде, что врачи виноваты в возникновения кровотечения, из-за которого ей удалили матку.