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«Родить больше не смогу!»: в Казани женщина винит врачей в удалении матки

«Родить больше не смогу!»: в Казани женщина винит врачей в удалении матки
16+
Фото: ProKazan.ru
Жительница Казани мечтала еще о сыне, но этим планам не удалось сбыться

Жительница Казани Алина Калимуллина винит врачей в удалении матки. Все произошло еще в 2016 году, пишет «АИФ».

28-летняя Алина, мать троих дочерей на 9-й день после родов обратилась в больницу, в которой рожала. Женщина почувствовала резкую боль в области живота. Кроме того, у нее поднялась высокая температура. Однако в больнице термометр показал лишь 37,2. Женщину отправили домой, назначив антибиотик.

- Но на следующий день ей стало хуже. Алину госпитализировали. Через некоторое время у нее началось сильное кровотечение, - рассказывает представитель Калимуллиной.

Как позже сказали врачи в суде, женщина потеряла 1,6 литра крови. Кстати, потеря двух литров крови может быть смертельной. Поэтому, чтобы спасти пациенту, врачи удалили матку.

- Мне дали какие-то документы и сказали: «Подписывай, иначе умрешь». Это было согласие на операцию, - рассказывает Алина.

Теперь жительница Казани второй год пытается доказать в суде, что врачи виноваты в возникновения кровотечения, из-за которого ей удалили матку. 

Люция Кашапова, 21.10.2017, 11:17
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин21 октября 2017, 11:28
Зачем нищету плодить, если уже есть 3 детей, зачем?!
5
6
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Горожанин21 октября 2017, 11:44
Нафиг таких лечить? Сдохла бы и дело с концом
3
1
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Горожанин21 октября 2017, 11:44
Свиноматка, одна задача в жизни - плодиться
3
3
Согласны с автором?
Горожанка21 октября 2017, 11:45
В ответ на комментарий пользователя
Зачем нищету плодить, если уже есть 3 детей, зачем?!
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не тебе ж кормить! нищэброд!
2
2
Согласны с автором?
Горожанин21 октября 2017, 11:46
В ответ на комментарий пользователя
Зачем нищету плодить, если уже есть 3 детей, зачем?!
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Раз ,,плодит,, значит может обеспечить, вас забыли спросить'
1
3
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