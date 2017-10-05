Из Казани в Дубай отрывают прямые авиарейсы

С 24 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямой рейс из Казани в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Отмечается, что рейс будет выполняться один раз в неделю — по вторникам — в течение всего зимнего сезона 2017-2018.

- Длительность полета составит от 4,5 до 5 часов. Стоимость билета в одну сторону — от 10,9 тыс рублей., - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 ноября из Казани запускается прямой авиарейс в чешский Пардубице.