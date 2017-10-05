Съездить на Камчатку и выжить: как отдохнуть на краю земли

Истории о том, как экономно отдохнуть в отпуск

В этой рубрике мы рассказываем историй казанцев о том, как можно выгодно отдохнуть в других городах и странах, на берегу моря или в горах. На этот раз ProKazan.ru пообщался с организатором туристических походов Булатом Закировым, который поведал о своем путешествии на Камчатку.



Булат Закиров

Когда путешетвовали?

В начале августа мы отправились в пеший поход на 12 дней. Лето на Камчатке наступает на месяц позже. Поэтому идеальное время для путешествий - август. Два дня лил дождь, остальное время было солнце, температура в течении дня колебалась от +8 до +30. Во втоой половине августа там созревают ягоды.



Как добраться?

Мы летели из Москвы, перелет занимает 9 часов. Самое интересное, что если летите из Петропавловска-Камчатского утром, то солнце за окном не садится вообще. Перелет туда и обратно стоит 22 000 рублей, но а такую цену билеты можно купить за год или месяцев 9 до путешествия. Для сравнения, если покупать билет за день до вылета, то он будет стоить уже 140 000 рублей.

Что посмотреть?

Мы прошли через национальный парк Налычево, там мы посетили травертиновый щит. Он выглядит как кусок луны. На Камчатке 29 действующих и 300 потухших вулканов. Например, мы поднялись на вулкан Горелый, который извергался буквально три года назад. В нем сейчас два озера: одно кислотное, другое образовано в реультате таяния ледников. Во мы втором купались. Когда ходишь по этому вулкану, прям чувствуется, как под тобой все дышит, бурлит.

Еще мы постоянно купались в теплых минеральных, их там сотни. Увидели бескрайний Тихий океане. На пляже там, кстати, не желтый, а черный вулканический песок. Хоть вода в океане ледяная, мы не могли там не искупаться.

Цены

22 000 рублей стоят билеты на самолет, еще 27 000 стоит поход. В него включена вся еда и услуги опытных проводников. Ночевали мы в палатках, еду рапредили в рюкзаки всех учатников похода, так что они получились довольно тяжелые.

Сопутсвующих расходов нет, однако если вы хотите купить сувениры нужно взять минимум 10 000 рублей. Килограмм икры стоит 2000 рублей. Рыба в два раза дешевле чем у нас. На все остальное цены здесь запредельные: помидоры - 400 руб./кг, арбузы 60 руб./кг и так далее.

Медведи

На Камчатке 16000 медведей, для сравнения в Татарстане всего их 20. В принципе на людей они нападают не часто, особенно на большие группы. Вас 26 человек в ярких куртках, которые громко разговаривают и еще кричат “Смотрите, медведь!”. Зачем вы ему нужны? Животное скорее само испугается и поспешит удалиться. Но на всякий случай у нас с собой газовый баллон «антизверь», фальшфейер и ракетницы.

Также каждый вечер мы собирали всю еду и прятали. Медведи ищут ее по запаху и могут разорвать палатку, если в ней останется что-нибудь съестное. На Камчатке есть поговорка: покормил медведя - убил медведя. Животное запоминает, что его здесь кормят и ему не нужно слоняться в поисках еды. Они начинают селиться у деревень. Естественно, такой медведь начинает нести опасность людям и его убивают.

Трудности

Первые и последние два дня похода - самые тяжелые. Нужно проходить по 25 километров в день. Путь лежит через трехметровый борщевик, сок которого ядовитый. При попадании на кожу он делает ее беззащитной к ультрафиолетовому излучению, и через несколько дней проступают ожоги. Поэтому идти нужно в закрытой одежде.



Стоит отметить, что мы все регистрировались в МЧС. Если что, они придут на помощь. Но все равно, нужно в походе рассчитывать только на себя и быть осторожным. Связи там нет, только спутниковый телефон за 200 руб/минута.