В Казани обокрали «Миссис мира 2006» на 3 млн рублей‍

В Казани в гостинице "Корстон" неизвестные похитили из номера американской актрисы кино и российской артистки балета, а также обладательницы титула "Миссис мира 2006" Софьи Аржаковской (Ская) сумочку с золотыми изделиями. Об этом сообщает KZNLive.ru.

Аржаковская заявила в полицию о пропаже клатча с ювелирными украшениями. По ее словам, ущерб от краденого составляет 3 миллиона рублей.

Кража была совершена с 1 по 2 октября из комнаты 1106, полиция изъяла запись с камер видеонаблюдения. Ведется расследование.