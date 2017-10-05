В Казани аварийный дом, который ранее признали пригодным, снесут: все жители расселены

В Казани два аварийных дома по улице Максимова, 37 и 39 будут сносить. Как сообщил народный корреспондент портала ProKazan.ru Илья Ананьев, дом отключили от электроснабжения, а жителей уже расселили.

В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани порталу ProKazan эту информацию подтвердили.

- Работа по расселению жителей домов №37 и №39 по улице Максимова ведется инвестором – строительной организацией ООО «Сармай», - сказали в администрации. - В доме №39 было 19 жилых помещений, расселены почти все жители, остается решить вопрос с одной семьей, которая по факту длительное время проживает по другому адресу. В доме №37 находится 23 жилых помещений. Со всеми жителями инвестором достигнута договоренность о предварительном бронировании квартир в новом готовом доме по улице Максимова, 39б и в строящемся доме по улице Ленинградская, 19в. Сейчас не расселенными остаются 8 семей.

Однако сроки сноса домов пока не установлены, их определит инвестор.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что Исполком принял решение признать пригодным для проживания дом №39 по улице Максимова, в 2009 году признанный аварийным.