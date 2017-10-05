В Татарстане задержали сотрудника МВД, который брал взятки раками

В Татарстане задержали 51-летнего оперативного дежурного отдела МВД России по Актанышскому району Татарстана Ирека Давлетова, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

Сообщается, что в сентябре прошлого года Давлетов задержал 34-летнего жителя Башкортостана Мурада Катамадзе, который занимался незаконной добычей раков. Мужчины договорились, что полицейский будет за вознаграждение оказывать браконьеру покровительство. Так, с сентября 2016 года по октябрь 2017 года Давлетов получил 45 кг раков и 45 тыс рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки». Оба мужчины свою причастность к преступлению признали.

Напомним, ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении группы браконьеров. Ущерб составил более 20 млн рублей.

По версии следствия, подозреваемые, не имея соответствующих квот осуществляли в промышленных масштабах браконьерский лов речных раков в акваториях рек Белая, Кама и Волга.