В Казани девушка, которая упала на Меридианной с 6 этажа, выжила

В Казани 19-летняя девушка, которая упала на Меридианной с 6 этажа, выжила. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в Следственном комитете по РТ.

Девушку госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Как пишет kznlive.ru, она получила разрыв селезенки и перелом голени.

Сообщается, что до падения девушка на своей страничке в соцсети написала «Как же вы меня все достали».

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Напомним, происшествие случилось 17 октября около 8 часов утра на улице Меридианной.