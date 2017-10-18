В Татарстане на оздоровление Волги до 2025 года хотят потратить 15,7 млрд рублей

В Татарстане в ходе регионального приоритетного проекта на оздоровление Волги до 2025 года потратят 15,7 млрд рублей. Об этом на заседании в Москве сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, передает пресс-служба Минэкологии.

Основной упор будет сделан на устранение сброса недостаточно очищенных сточных вод, на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений канализации.

В рамках проекта будут организованы инвентаризация выпусков промышленных предприятий, установление береговых линий, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 50-метровой береговой линии от водохранилищ, снос 365 незаконных построек для обеспечения общего доступа к водным объектам, усиление надзора за нарушением водоохранного законодательства.