В Татарстане женщину обвинили в убийстве мужа из-за показаний 9-летнего сына

В Тетюшском районе 47-летнюю Елену Болонкину обвинили в убийстве 56-летнего мужа, следователи основывали в том числе на показаниях 9-летнего сына супружеской пары. Об этом накануне сообщили в Следственном комитете.

Убийство произошло в селе Монастырском в конце лета, утром 28 августа мужчина повел корову на сельское пастбище и больше не вернулся. Утром 29-го его тело с колотой раной на груди нашла на пастбище его жена, в тот же день она была задержана и отправлена в СИЗО по подозрению в убийстве, свою вину она не признала.

- Однако, со слов свидетелей, супруги систематически конфликтовали. 9-лений сын потерпевшего, допрошенный в присутствии психолога, педагога и законного представителя - сотрудника органа опеки и попечительства, показал, что видел как в день убийства мать ударила отца и тот упал. При этом ранее тело мужчины было обнаружено именно в том месте, где со слов ребенка произошел конфликт между родителями, - рассказали следователи.

По словам старших детей Болонкиных - 30-летнего Дениса и 28-летней Юлии, все обвинение в адрес их матери построено именно на показаниях их младшего брата, которого допрашивали 30 августа несколько часов кряду в отсутствие родственников ребенка. Денис с Юлией считают, что третьеклассника, находившегося в состоянии сильного стресса, заставили оговорить маму. А затем районные органы опеки по ходатайству следствия отправили давшего нужные показания ребенка в детдом с целью "ограничить общение ребенка с родственниками", которые могут оказать на него влияние, отмечает "Вечерняя Казань".

При этом в СК сообщили, что адвокат постоянно требует допросить тех или иных лиц, которые якобы были свидетелями совершения убийства другими людьми. Однако в ходе допросов выяснялось, что очевидцами вышеназванных событий они не являлись.

- Кроме того, у следствия появились основания полагать, что родственники подозреваемой предпринимают попытки оказать давление на мальчика, чтобы он изменил показания, в связи с чем ребенок на время расследования уголовного дела помещен в специализированное учреждение. На основании вышеизложенного, в настоящее время следствием в отношении родственников подозреваемой начата доследственная проверка, - рассказали следователи.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".