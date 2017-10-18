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Собчак примет участие в выборах президента: читатели ProKazan будут голосовать за Путина

Собчак примет участие в выборах президента: читатели ProKazan будут голосовать за Путина
16+
По ее словам, она является кандидатом против всех

Бывшая ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак собирается участвовать в качестве кандидата в выборах президента России, об этом она сообщила накануне вечером в видеообращении.

- Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России, — говорится на ее предвыборном сайте.

Собчак записала видеоролик, в котором объявила, что является кандидатом "против всех".

- Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат недопущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать „Хватит! Достали!“, — объяснила она.

Комментируя выдвижение Собчак на высший государственный пост, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телеведущей в политике придется начинать всё с нуля, сообщают "Известия".

 

 

Отметим, большинство читателей паблика ProKazan.ru (44,4 процента) проголосовали, что будут голосовать за кандидатуру нынешнего президента России Владимира Путина. За Собчак готовы отдать голос 13,9 процентов.

       

О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета "Ведомости" 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль "спарринг-партнера главного кандидата" (то есть Владимира Путина).

Н. Вильданов, 19.10.2017, 08:17
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин19 октября 2017, 08:35
дожили...ведущая " б/////дского дома" хочет рулить страной8-*
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2
28
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герцог19 октября 2017, 08:38
Собчак скажи зачем тебе охота всё работать
Ведь деньги естя у тебя-что там туфлями хлопать
Уехала б в леса судьбы с красавцами лихими
И развлекалась бы ты там-когда они нагие
2
6
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Горожанин19 октября 2017, 08:39
Отметим, большинство читателей паблика ProKazan.ru (44,4 процента) проголосовали, что будут голосовать за кандидатуру нынешнего президента России Владимира Путина.
Нет, покажите ещё кандидатов
0
16
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Горожанин19 октября 2017, 08:39
вспомните кто был конкурентом на выборах у горшка и он победил.ржунимогу
0
17
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Дмитрий19 октября 2017, 08:40
Вот это клоунада !! Интересно кто будет за нее голосовать , за эту либеральную дрянь , поклонники дома два , поклонники америкосов и всякий сброд готовый продать родину !! Так и не увидим мы ни одной достойной фамилии !! А победит жулик вова , к очень большому сожелению !!! А собчак им нужна ради забавы !!
7
10
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Горожанин19 октября 2017, 08:42
Да пусть лучше Собчак, чем Путин! Всю страну превратил в тюрьму!
13
14
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Горожанин19 октября 2017, 08:42
В ответ на комментарий пользователя
вспомните кто был конкурентом на выборах у горшка и он победил.ржунимогу
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коммунист,аферистка с недвижимостью и рецидивист.достойная для него компания.
2
13
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Горожанин19 октября 2017, 08:44
Не страна, а дурдом.
1
16
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Горожанин19 октября 2017, 08:50
Эх.. превратили страну бл@дских дом.
0
9
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Горожанин19 октября 2017, 08:51
Там и будет две графы- "за Путина" и "Не против Путина"
0
12
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Горожанин19 октября 2017, 08:53
В ответ на комментарий пользователя
Да пусть лучше Собчак, чем Путин! Всю страну превратил в тюрьму!
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Тюрьма !!!! Тюрьма !!!!! Концлагерь - а не страна !!!!! Кровавые чекисты на черных машинах пытают людей !! Нет света - нет интернета - нет воды и еды !!!!!
4
4
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Горожанин19 октября 2017, 08:56
Дурят народ как могут
0
6
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Горожанин19 октября 2017, 08:59
О, вот эту туда не надо!!! Дом2 идет уже лет 15, задолбал уже всех. А если ее в президенты.... Это сколько сроков то? Весь мир тогда срыгнет.
0
5
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Горожанин19 октября 2017, 08:59
В ответ на комментарий пользователя
Да пусть лучше Собчак, чем Путин! Всю страну превратил в тюрьму!
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Все идет по плану . Народ увидит в кандидатах эту клоунессу из племени богоизбранных - и в ужасе рванет голосовать за Путина , едро и т.д. Ну а ей - прямой гешефт : и над россиянами поглумиться , и бабок немеренно срубить . За счет пенсий тех же россиян .
0
10
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я19 октября 2017, 09:02
В ответ на комментарий пользователя
Да пусть лучше Собчак, чем Путин! Всю страну превратил в тюрьму!
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ИДИОТ! А Собчак превратит в бл......й дом.
1
3
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119 октября 2017, 09:04
выбора нет....одни и те же.....альтернативы никакой....сходим поставим галочки, а там уж сами решат кто достоин....без нас
0
3
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Дмитрий19 октября 2017, 09:11
В ответ на комментарий пользователя
Да пусть лучше Собчак, чем Путин! Всю страну превратил в тюрьму!
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С собчак и страны не останется !! Надо вообще байкотировать эти выборы нулевой явкой и протестными движениями !
1
7
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Горожанин19 октября 2017, 09:16
она, как и все "оппозиционеры" растащат голоса несогласных по 5%, пока учителя, менты, мчс и армия стройными рядами будут голосить за пу.
0
1
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Горожанин19 октября 2017, 09:18
А зачем выкладывать скан из вконтакта с какой то ватной группы?
0
1
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Горожанин19 октября 2017, 09:32
А че не Бузова?
0
0
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Горожанин19 октября 2017, 09:32
В ответ на комментарий пользователя
дожили...ведущая " б/////дского дома" хочет рулить страной8-*
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Так это она на лобном месте порешила !
0
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Горожанин19 октября 2017, 09:36
Если не Путин, то кот! Я за кота, уберите лошадь!
0
2
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Горожанин19 октября 2017, 09:38
В ответ на комментарий пользователя
С собчак и страны не останется !! Надо вообще байкотировать эти выборы нулевой явкой и протестными движениями !
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Ты хохол? Вот прыгай себе на Крещатике.
2
0
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Горожанин19 октября 2017, 09:38
В ответ на комментарий пользователя
Да пусть лучше Собчак, чем Путин! Всю страну превратил в тюрьму!
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Ну и б.. ство в стране тоже не надо! . Достойных нет. Они, где то там. Истина, где то там.
0
3
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Горожанин19 октября 2017, 09:44
Собчак и из Кремля, лобное место сделает. :-D
0
1
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Наталья19 октября 2017, 09:45
А у меня три кандидата на примете: Шурыгина, Водонаева и Бузова. Президент, премьер и министр обороны.
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Горожанин19 октября 2017, 09:48
В ответ на комментарий пользователя
Да пусть лучше Собчак, чем Путин! Всю страну превратил в тюрьму!
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Ну ты и идиот. Расклад известен. Но и он не желателен. Грабли бьют сильно. Но народ.видно привык. Инфантильный он. Забыл народ.,что он кузнец своего счастья. И за него никто никогда ничего не сделает. Придёт добрый дядька и все по справедливости рассудит, сегодня это не актуально. Никакой гражданской позиции, как в демократических странах.
0
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ника19 октября 2017, 09:52
А почему не Джигурду ????? Что за несправедливость?????Видимо вообще кааапец идет ....
0
1
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Горожанин19 октября 2017, 09:56
В ответ на комментарий пользователя
Да пусть лучше Собчак, чем Путин! Всю страну превратил в тюрьму!
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Из тюрьмы пишешь с телефона в тапочке?
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