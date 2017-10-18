Собчак примет участие в выборах президента: читатели ProKazan будут голосовать за Путина

По ее словам, она является кандидатом против всех

Бывшая ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак собирается участвовать в качестве кандидата в выборах президента России, об этом она сообщила накануне вечером в видеообращении.

- Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России, — говорится на ее предвыборном сайте.

Собчак записала видеоролик, в котором объявила, что является кандидатом "против всех".

- Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат недопущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать „Хватит! Достали!“, — объяснила она.

Комментируя выдвижение Собчак на высший государственный пост, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телеведущей в политике придется начинать всё с нуля, сообщают "Известия".

Отметим, большинство читателей паблика ProKazan.ru (44,4 процента) проголосовали, что будут голосовать за кандидатуру нынешнего президента России Владимира Путина. За Собчак готовы отдать голос 13,9 процентов.

О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета "Ведомости" 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль "спарринг-партнера главного кандидата" (то есть Владимира Путина).