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Муфтий Татарстана призвал пропагандировать татарский язык в социальных сетях

Муфтий Татарстана призвал пропагандировать татарский язык в социальных сетях
16+
Фото: dumrt.ru

Духовное управление мусульман Татарстана должно стать территорией татарского языка. Об этом заявил муфтий РТ Камиль Самигуллин, передает пресс-служба ДУМ РТ.

- Необходимо осуществлять внутренние и внешние коммуникации муфтията в пределах республики на двух государственных языках, - считает он.

При этом муфтий уточнил, что данное поручение не будет распространяться на делопроизводственные связи муфтията с ведомствами и партнерами за пределами Татарстана.

Как сообщает пресс-служба, отдельным направлением деятельности он выделил пропаганду татарского языка в соцсетях.

- Также важной инициативой станет издание русско-татарского и татарско-русского разговорников с включением религиозной терминологии для пользования в общественных местах, - добавил он.

Элина Валеева, 18.10.2017, 18:53
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин18 октября 2017, 18:57
[***]
1
0
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 18:57
Ахтунг Ахтунг в небе покрышки
5
9
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 18:57
Они че все, [***]
3
5
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 19:04
Походу
2
4
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 19:07
Отправить его в сибирь пора..
Лучший комментарий
2
13
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 19:08
Обассать его!!
4
10
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 19:10
В ответ на комментарий пользователя
Обассать его!!
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Жоско ты его брать:-D
3
1
Согласны с автором?
Димас люблю пивас18 октября 2017, 19:11
В ответ на комментарий пользователя
Обассать его!!
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Может просто по человечески обоссрать!!:-D
2
4
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 19:17
Агония уже .
1
8
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 19:26
ээ.. яратам инде шуларны!
0
2
Согласны с автором?
ЗКН18 октября 2017, 19:26
За соцсети взялись)) а как дела с халяльной СОТ СВЯЗЬЮ???B-|
0
11
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 19:35
Гугл татарский не понимает.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 19:36
Чапливый петух , нелюдь !
2
1
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 19:39
Аллаахумма антэ раббии, ляя иляяхэ илляя ант, халяктании ва ана 'абдукь, ва ана 'аляя 'ахдикя ва ва'дикя мастато'ту, а'уузу бикя мин шарри маа сона'ту, абуу'у лякя би ни'матикя 'аляйя ва абуу'улякя би занбии, фагфирлии, фа иннэху ляя ягфируз-зунуубэ илляя ант.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 19:39
У нас светское государство,ваше мнение вашим подопечным,я лично могу где угодно завести разговор и на башкирском или на славянских языках,это моё личное право и потребность!кичиться не надо своим центром вас не кто не беспокоит!мухаметзянов икрам.
2
0
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Горожанин18 октября 2017, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
Ватада яхшы каенчы рустэмнен Узе югында дип кенэ утырып булмый,вы и обязаны против насилия боролся улыбка ваша она к лицу вашему подходящая!мухаметзянов икрам.пропагандировать одно, ввести вы обязаны ,вы же м у
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Пеши на немецком фа.шист
1
1
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ашотик18 октября 2017, 19:45
памоему етот муфтий насыоналист
1
1
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Артем18 октября 2017, 19:48
за скромную сумму в 1 миллион рублей я готов выучить татарский язык и еще 200 тысяч за каждого татарина которого я заставлю выучить татарский язык
1
4
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Серый Волк18 октября 2017, 19:52
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
0
0
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 19:58
В ответ на комментарий пользователя
Аллаахумма антэ раббии, ляя иляяхэ илляя ант, халяктании ва ана 'абдукь, ва ана 'аляя 'ахдикя ва ва'дикя мастато'ту, а'уузу бикя мин шарри маа сона'ту, абуу'у лякя би ни'матикя 'аляйя ва абуу'улякя би занбии, фагфирлии, фа иннэху ляя ягфируз-зунуубэ илляя ант.
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Горло полоскаешь шоле?
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