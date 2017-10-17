В Татарстане прохожие на улице нашли девушку в состоянии комы

В Бавлах 13 октября прохожие на улице нашли девушку в состоянии комы. Об этом пишет kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- Девушку, лежащую на асфальте, увидел случайный прохожий. У потерпевшей была разбита голова, предположительно, тупым предметом, - сообщил источник.

Позже выяснилось, что потерпевшей оказалась 35-летняя автомойщица. Женщину доставили в Бугульминскую районную больницу, но спустя два дня она скончалась, не приходя в себя.

Сообщается, что в настоящее время тело погибшей направлено на вскрытие для установления точной причины смерти. По данному факту начата проверка.