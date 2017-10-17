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Власти Казани потратят 32 млн рублей на новогодние подарки для детей

Власти Казани потратят 32 млн рублей на новогодние подарки для детей
16+
Фото: pixabay.com

Власти Казани потратят 32,1 млн рублей на новогодние подарки для школьников и воспитанников детский садов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, всего планируется заказать 128,5 тыс новогодних подарков. Стоимость одного подарочного набора составит 250 рублей, вес должен быть не менее 600 граммов.

- В подарочном наборе должны быть ириски, конфеты с мармеладом, сахарное печенье, конфеты со вкусом банана, киви, лимона и клубники, козинак, халва, восточные сладости, вафли с земляничным джемом, зефир, жевательный мармелад, - говорится в тексте документа.

Кроме того, в набор вложат магнит с собакой - символ 2018 года.

Сообщается, что аукцион состоится 10 ноября. 

Люция Кашапова, 18.10.2017, 10:27
Тэги: Дети, Деньги
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Комментарии

Горожанин18 октября 2017, 10:40
Судя по тому, что так подробно написано, что должно быть в подарках - поставщик известен еще до проведения торгов)
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Уху евший18 октября 2017, 11:07
А надо бы гречку, тушенку, сгущенку..... >:>
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