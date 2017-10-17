Правительство утвердило календарь выходных дней в 2018 году

На новогодние праздники россиян ждет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, следует из постановления правительства «О переносе выходных дней в 2018 году», подписанное премьером Дмитрием Медведевым, передают «Известия».

Выходные в конце декабря и начале января совпадут с новогодними каникулами и Рождеством Христовым.

Кроме того, выходными для россиян будут три дня с 23 по 25 февраля, совпадающие с празднованием Дня защитника отечества. В связи с Международным женским днем россиян ждет четырехдневный отпуск: с 8 по 11 марта.

В майские праздники утверждено всего пять выходных дней — с 29 апреля по 2 мая и 9 мая — День Победы. Трехдневные выходные ждут россиян с 10 по 12 июня, которые совпадут с Днем России, и с 3 по 5 ноября, которые совпадут с Днем народного единства.

Такой график выходных дней удалось составить в связи с тем, что 6 и 7 января (суббота и воскресенье) совпали с нерабочими праздничными днями. Поэтому эти два дня перенесли на рабочие по календарю 9 марта и 2 мая (пятница и среда). Помимо этого дни отдыха с субботы, 28 апреля, субботы, 9 июня, и субботы, 29 декабря, перенесли на понедельник, 30 апреля, понедельник, 11 июня, и понедельник, 31 декабря.​

Также в Татарстане ожидается несколько региональных праздников, даты некоторых из них будут утверждены позднее.