Минниханов улетел в Абу Даби

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне прилетел в Абу Даби (Объединенные Арабские Эмираты), где примет участие в церемонии награждения победителей и закрытия WorldSkills Abu Dhabi 2017. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сегодня Минниханов побывает на соревнованиях по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017, посетив Национальный выставочный центр Абу-Даби (ADNEC), где проходит мировой чемпионат.

Также к нему присоединится мэр Казани Ильсур Метшин - во время закрытия Чемпионата пройдет церемония передачи флага WorldSkills делегации России, где в Казани в 2019 году пройдут соревнования WorldSkills.

Напомним, во время предыдущего визита в ОАЭ зимой Минниханов побывал на Международной оборонной выставки IDEX-2017.