Правозащитник из Казани будет защищать интересы Telegram в суде против ФСБ

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что представлять интересы мессенджера в российских судах будет правозащитная организация «Агора».

- Я принял решение принять предложение Павла Чикова, руководителя международной правозащитной организации "Агора". Уверен, что команда Павла сможет успешно представлять Telegram, защищая право россиян на тайну личной переписки»,— написал Дуров «Вконтакте».

Он объяснил свой выбор тем, что «Агора» имеет опыт в делах, связанных с ФСБ.

Накануне Павел Дуров заявил, что оспорит в суде наложенный на Telegram штраф в размере 800 тыс. руб. за отказ делиться с ФСБ данными для декодирования сообщений пользователей. Он отметил, что требования ФСБ нереализуемы технически и противоречат ст. 23 Конституции России о тайне переписки.

Напомним, что Чиков выходец из Казани и долгое время работал в столице РТ.