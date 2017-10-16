В Казани посоветовали женщинам-мусульманкам стать «рабынями» мужей

В Казани имам-хатыб мечети "1000-летия Казани" Мухаммад Мифтахов на лекции "Семейные отношения" призвал женщин выполнять все, что велят им мужья, об этом сообщает РИА Новости.

- Одна женщина, выдавая замуж дочь, говорила ей: "Ты уходишь из родного дома в дом, который тебе незнаком; ты уходишь от родных людей к человеку, который тебе незнаком; так стань для него "рабыней", и он станет тебе "рабом", — заявил мусульманкам имам-хатыб.

По его словам, в этих словах много мудрости - если жена выполняет то, что говорит ей муж, то он ответит ей тем же. Также эта история раскрывает, как женщина может разжечь и удержать любовь мужа.

Он отметил, что женщинам при знакомстве необходимо не позволять ни себе, ни мужчинам "преступать границы", однако запомнить раз и навсегда, что идеальных людей не бывает.

Напомним, ранее стало известно, что в Казани существуют несколько семей, в которых у одного мужа - четыре жены, об этом рассказала руководитель организации мусульманских женщин "Муслима" Альмира Адиатуллина. По ее словам, поэтому она не видит причин запрещать мусульманам многоженство.