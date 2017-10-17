Новый регламент ГИБДД: в Казани водителям запретят троллить инспекторов и снимать на видео

Портал ProKazan.ru узнал, что изменится на дорогах с 20 октября и как теперь себя вести при встрече с инспектором

Уже в эту пятницу - 20 октября - вступают в силу новые правила для сотрудников ГИБДД, которые касаются взаимоотношений между инспектором и водителем.

Портал ProKazan.ru узнал, что изменится на дорогах и как теперь себя вести при встрече с инспектором.

Инспектор ГИБДД может остановить автомобиль в любом месте

Сейчас сотрудникам ГИБДД запрещено тормозить водителей вне стационарных постов. Это нередко приводило к конфликтным ситуациям на дороге. С 20 октября остановить авто для проверки могут в любом месте, главное, чтобы оно было согласовано с руководством.

У каждого экипажа при себе должна быть специальная маршрутная карта, в которой отмечено, в каком конкретном месте полицейские должны нести службу. Есть сомнения? Смело звоните в дежурную часть ГИБДД, чтобы убедиться в правомерности работы патрульных.

Кстати, засады в кустах теперь также легальны. Хотя в новых правилах и говорится, что патрульная машина должна быть отчетлива видна издалека всем участникам дорожного движения, но есть оговорка. Автомобиль ДПС может быть замаскирован естественным рельефом в местах с ограниченной видимостью. Так что аккуратнее, когда видите на горизонте пригорок или объект дорожной инфраструктуры.

Троллинг за рулем больше не пройдет

Инспектор ГИБДД, как и раньше, имеет право потребовать документы для проверки, а водитель обязан их передать. Вот только раньше автомобилисты троллили сотрудников ГИБДД, передавая им права, пристегнутые цепочкой. Это делалось для того, чтобы не дать возможности инспектору унести их в свой патрульный автомобиль.

Шутки кончились. В новых правилах четко сказано, что права нужно предъявлять без удерживающих устройств.

Снимать инспектора теперь нельзя?

Это один из спорных моментов нового регламента. Если старый разрешал водителю снимать инспектора ГИБДД, то в новом эту норму убрали. То есть, патрульный, увидев камеру, может попросить водителя ее убрать, и тот обязан будет подчиниться. В противном случае водителю за неповиновение грозит штраф до 1000 рублей либо 15 суток ареста.

Вот только в новом регламенте не прописан четкий запрет на видеосъемку, поэтому сейчас татарстанские инспекторы ждут разъяснений из Москвы.

Инспекторам разрешили курить рядом с водителями?

Еще один спорный момент - курящий инспектор. Еще недавно шли разговоры о том, что сотрудникам ГИБДД запретят курить и грубо общаться с водителями. Но в новом регламенте запрет на курение отсутствует.

Водитель обязан будет выйти из машины

Теперь инспектор имеет право попросить водителя выйти из автомобиля, если обнаружит что тот пьян или болен. И водитель обязан будет выйти из своей машины, а также по требованию инспектора сесть в патрульный автомобиль.

Глава ФАР РТ: "Ничего страшного не случилось"

Глава Федерации автовладельцев России в РТ прокомментировал ProKazan.ru новый регламент ГИБДД.

- Все изменения носят "косметический" характер, - объяснил Рамиль Хайруллин. - Ситуации, из-за которых больше всего возникало конфликтов, те и "причесали". Например, много жалоб было на то, что патрульные экипажи прячутся на дороге. "Засады" узаконили и проблему жалоб решили.

Мы поинтересовались, как вести себя водителям после 20 октября.

- Ничего страшного не случилось, - говорит Рамиль Хайруллин. - Есть ПДД, КоАПП, закон о полиции. Ими и нужно руководствоваться. А внутренние приказы МВД - для МВД и предназначены, а не для нас...