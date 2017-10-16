Минфин России одобрил реструктуризацию долга Татарстану за «водный» ЧМ

Татарстану будет реструктуризирован долг, взятый на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

Накануне было подписано соглашение с Министерством финансов России о реструктуризации долга на сумму 12,2 млрд рублей по "универсиадским" условиям: отсрочка на десять лет и погашение равными долями в течение десяти лет.

- Первые 10 лет мы платим только проценты, следующие 10 лет — равными долями, — цитирует "Татар Информ" слова министра.

В дальнейшем власти Татарстана также планируют реструктуризировать государственный долг республики.

Напомним, Татарстан имеет один из самый больших объемов госдолга среди субъектов РФ — бюджетные кредиты составляют 88,4 млрд рублей, при этом большая часть долга (66,9 млрд рублей) уже реструктуризирована.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айрат Фаррахов сообщил, что долг всех субъектов РФ на сегодняшний день составляет 2,7 трлн рублей. При этом он подчеркнул, что "долг Татарстана в рамках всей бюджетной системы невысок". При чем это бюджетные кредиты, которые имеют самый небольшой процент для обслуживания, добавил он.