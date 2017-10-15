В Татарстане мужчина расстрелял сына и сноху из двуствольного ружья

В Лениногорском районе Татарстана 65-летний мужчина расстрелял из двуствольного ружья 32-летнего сына и сноху. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла вечером 14 октября на улице Лесная деревни Савочкино.

- Потерпевший с супругой и 4-летним ребенком приехал в гости к родителям. В какой-то момент между отцом, который был в нетрезвом состоянии, и сыном произошел конфликт, в результате чего подозреваемый схватил нож и стал угрожать потерпевшему. После этого гости решили покинуть дом, вызвали такси и вышли на улицу. При этом перед уходом потерпевший разбил кочергой стекла на окнах, - сообщили в ведомстве.

Однако спустя какое-то время подозреваемый выбежал за сыном, вооружившись двуствольным оружием.

- Увидев мужчину с оружием, женщина легла на землю и закрыла телом ребенка. В свою очередь потерпевший прикрыл их собой. В результате подозреваемый выстрелил в сына, попав ему в область грудной клетки, - добавили в Следственном комитете.

В результате от огнестрельного ранения мужчина скончался на месте. Также злоумышленник ранил супругу потерпевшего.

Отмечается, что свою вину потерпевший признал полностью, однако в содеянном он не раскаялся.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается.