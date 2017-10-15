«Мы не можем выйти даже за продуктами!» Почему в Казани простаивают новые лифты?

ProKazan.ru разбирался, почему 150 новых лифтов не могут сдать в эксплуатацию

В редакцию ProKazan.ru обратились жители многоквартирного дома на улице Симонова, 6. В 10-этажном доме там поменяли лифты, которые должны были включить 30 сентября. Лифты действительно заменили, однако до сих пор они стоят выключенными. Несмотря на то, что сроки по работам уже прошли, разрешения на эксплуатацию до сих пор не подписано.

- Отключили лифты еще в июле, - написала нам жительница дома Елена Киямова. - На плакате на доме написали что все работы закончатся 30 сентября. И работы закончились и лифты приняли, а для пуска лифта все ждут какого то разрешения. А старики с июля месяца как сидели дома, так и сидят не имея возможности спуститься на улицу, подышать воздухом, запастись на зиму на ярмарке ни картошкой, ни луком. Садоводы побросали у себя на садовых участках все, что вырастили за лето!

Житель дома Рамис Мухамадьяров вынужден бегать по этажам, опираясь на трость.

- Эти лифты работают, я сам поднимался однажды, пока их не выключили Видимо, кто-то хочет получить за разрешение… - не договорил он, жестом намекнув на деньги. - Но не думаю, что это затянется надолго, никому же не выгодно, чтобы лифты простаивали, жильцы должны их оплачивать.

В процессе подготовки материала выяснилось, что проблема не касается одной многоэтажки. Жительница дома по улице Левченко пожаловалась, что из-за отключенного лифта ее отец-инвалид вынужден мерзнуть в садовом домике.

- 18 июля отключили лифт на замену, - рассказала Лилия Камалетдинова. - Поменяли, должны были включить 30 сентября, но до сих пор не включили. Никто ничего не знает: ни ЖКО, ли лифтеры. До 10-этажный, мой отец-инвалид, который не может ходить, живет на 9-м этаже. Мы его вывезли на дачу, чтобы он могу выходить на улицу. Вот уже холодно, а мы его не можем привезти и поднять на 9-й этаж, он вынужден мерзнуть в садовом домике.

“Ни один лифт в Казани до сих пор не сдан”

С вопросом, почему новые лифты так до сих пор и не запущены мы сначала обратились в управляющую компанию. Там нас уверяли, что лифтами “никакого отношения к лифтам не имеют” и посоветовали обратиться в торгово-монтажную фирму “Отис-лифт”

Представитель компании “Отис-Лифт” Валентина Голубь немного прояснила ситуацию, однако заявила, что тоже не может объяснить, почему готовые к запуску лифты простаиваются, но предположила, что связано это с изменением правил приема лифтов в эксплуатацию.

- В этом доме проходит замена лифтов, и занимается этим московская компания. Все отношения с этой компание есть у управляющей компании и регионального фонда капитального ремонта, у них нужно и спрашивать, почему так долго. Но в городе не сдан ни один лифт. Сейчас все они будут приниматься по новому закону.

Управляющие компании не знают о новых правилах?

Главный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Пименов подтвердил слова Голубь: порядка 150 лифтов в Казани до сих пор не запущены.

- 30 августа введены новые правила введения лифтов в эксплуатацию. Лифты могут быть включены после контрольного осмотра Ростехнадзора. Осмотр проводится после того, как управляющая компания предоставит три документа: декларацию, страховку и договор на выполнение работ. Если нет вопросов по этим трем документам, то в течение 10-ти дней лифты вводится в эксплуатацию.

Проблема в том, добавил Пименов, что управляющие компании то ли не прочитали новые правила, то ли не подготовили специалистов, но у ведомства остаются вопросы по документации. Отсюда и задержка.