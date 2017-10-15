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Глава комитета Госсовета РТ: должность президент Татарстана останется минимум до 2020 года

Глава комитета Госсовета РТ: должность президент Татарстана останется минимум до 2020 года
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Фото: http://gossov.tatarstan.ru
По его словам, "избирателям нравится не только сам президент, но и должность президента"

Глава комитета Госсовета по законности и правопорядку Шакир Ягудин на семинаре для учителей в канун 25-летию конституции республики сообщил, что должность президент Татарстана останется минимум до 2020 года, об этом сообщает "Коммерсант".

Он напомнил, что Татарстан остается единственным субъектом, где высшее должностное лицо именуется президентом. 

- Наименование, как и сама система органов власти республики,— это собственное ведение субъекта РФ,— отметил депутат.

Он вспомнил, что осенью 2015 года Рустам Минниханов был избран президентом Татарстана с результатом 94% голосов.

- Как говорил Минтимер Шаймиев, избирателям нравится не только сам президент, но и должность президента. Тем самым косвенно мы проголосовали и за наименование должности,— заявил Шакир Ягудин.

По его словам, до 2020 года, пока не закончится срок полномочий Минниханова, "не должно быть вопросов".

Кстати

Должность "президент Татарстана" была введена 12 июня 1991 года. Первым президентом республики был избран Минтимер Шаймиев, который дважды переизбирался на этот пост в 1996 и 2001 годах.

В 2005 году, после отмены прямых выборов глав регионов, Шаймиев был избран на четвертый президентский срок депутатами Госсовета по представлению Президента России Владимира Путина. В начале 2010 года его сменил на этом посту Рустам Минниханов.

В том же году в России началось переименование должностей глав субъектов РФ, которые именовались президентами.  На момент принятия закона президентские посты были в Бурятии, Башкирии, Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. К концу 2013 года новое название руководителя республики не было законодательно закреплено лишь в Башкортостане и Татарстане.

Сейчас Татарстан остается единственным субъектом Российской Федерации, где глава региона именуется президентом.

Н. Вильданов, 16.10.2017, 08:29
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин16 октября 2017, 08:40
Не нравится!
Лучший комментарий
0
16
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Горожанин16 октября 2017, 08:52
Сейчас также Татарстан остается единственным субъектом Российской Федерации, где глава комитета госсовета решает за Путина
0
9
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Казанец16 октября 2017, 08:54
Ну,....был...ь,как дети малые в песочнице... с этой должностью...
0
7
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Стас16 октября 2017, 08:57
Мания величия.
0
6
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Горожанин16 октября 2017, 09:10
Как негры в африках - лишь бы титулов побольше, да ордена поблестящее
0
1
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ага16 октября 2017, 09:10
Госсовет - изжившая себя контора, на содержание которой выделяются бюджетные средства. Причем, немалые. О какой Конституции идет речь? Реалии и Конституция - взаимоисключающие вещи в нашем настоящем.
0
0
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Горожанин16 октября 2017, 09:10
Даже и не знаю - радоваться мне или нет?
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0
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ЗКН16 октября 2017, 09:14
:-D:-D:-D:-D то то он счастья - с тарзанки "сигает" ))))
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