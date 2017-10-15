Глава комитета Госсовета РТ: должность президент Татарстана останется минимум до 2020 года

По его словам, "избирателям нравится не только сам президент, но и должность президента"

Глава комитета Госсовета по законности и правопорядку Шакир Ягудин на семинаре для учителей в канун 25-летию конституции республики сообщил, что должность президент Татарстана останется минимум до 2020 года, об этом сообщает "Коммерсант".

Он напомнил, что Татарстан остается единственным субъектом, где высшее должностное лицо именуется президентом.

- Наименование, как и сама система органов власти республики,— это собственное ведение субъекта РФ,— отметил депутат.

Он вспомнил, что осенью 2015 года Рустам Минниханов был избран президентом Татарстана с результатом 94% голосов.

- Как говорил Минтимер Шаймиев, избирателям нравится не только сам президент, но и должность президента. Тем самым косвенно мы проголосовали и за наименование должности,— заявил Шакир Ягудин.

По его словам, до 2020 года, пока не закончится срок полномочий Минниханова, "не должно быть вопросов".

Кстати



Должность "президент Татарстана" была введена 12 июня 1991 года. Первым президентом республики был избран Минтимер Шаймиев, который дважды переизбирался на этот пост в 1996 и 2001 годах.



В 2005 году, после отмены прямых выборов глав регионов, Шаймиев был избран на четвертый президентский срок депутатами Госсовета по представлению Президента России Владимира Путина. В начале 2010 года его сменил на этом посту Рустам Минниханов.



В том же году в России началось переименование должностей глав субъектов РФ, которые именовались президентами. На момент принятия закона президентские посты были в Бурятии, Башкирии, Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. К концу 2013 года новое название руководителя республики не было законодательно закреплено лишь в Башкортостане и Татарстане.



Сейчас Татарстан остается единственным субъектом Российской Федерации, где глава региона именуется президентом.