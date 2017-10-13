Житель Татарстана год силой удерживал и избивал возлюбленную на даче

Житель Елабуги подозревается в незаконном лишении свободы своей девушки. Как сообщает портал kznlive.ru, девушка заявила в полицию через год после того, как оказалась заложницей.

Сообщается, что 44-летний подозреваемый держал жертву садовом доме СДО «Саралинская роща» с 8 ноября 2016-го года. Девушка предпринимала неоднократные попытки сбежать, однако ей это не удавалось. За это мужчина избивал девушку.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.