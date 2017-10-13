В РТ мужчина во время приступа белой горячки на полном ходу выпрыгнул из поезда и погиб

Сегодня - 14 октября - рано утром на железнодорожном перегоне возле Кукмора обнаружили тело 30-летнего парня. По предварительной версии мужчина выпал из покезда №118, следовавшего по маршруту "Москва - Новокузнецк", сообщает Kznlive.ru.

Труп заметил машинист проезжающего мимо грузового поезда, который передал информацию об обнаружении в полицию. Как оказалось, мужчину на такой шаг толкнули галлюцинации. Белая горячка началась у пассажира еще в районе станции Канаш, где врач оказал ему медицинскую помощь. Молодому человеку сделали укол и дали таблетки, от госпитализации он отказался.

В седьмом вагоне обнаружена пятилетняя дочь погибшего, которая спала в тот момент, когда её отец вышел в тамбур состава. Если бы полицейские не остановили поезд, проводница бы не заметила пропажу пассажира, так как на тот момент все ещё спали. Девочка другим поездом направлена к родственникам в Кемеровскую область под наблюдением.

По факту инцидента начата доследственная проверка.