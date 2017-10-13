Скончался водитель «Камаза», попавший в смертельное ДТП под Заинском

Число жертв увеличилось до трех

21-летний Рамиль Габидуллин, попавший в ДТП 11 октября, был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но чуда не произошло: водитель "Камаза" скончался в Заинской ЦРБ, пишет районная газета "Новый Зай".

Напомним, смертельное ДТП произошло на трассе Заинск — Набережные Челны. Там столкнулись два грузовика и "Лада", в результате легковое авто завалило трубами. Спасатели извлекли из легковушки тела двух погибших: мужчины 1937 года рождения и женщины 1952 года рождения. Погибшие ехали с поминок.

Водитель "МАНа" сейчас находится в БСМП Набережных Челнов, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.