Суд удовлетворил иски АСВ в пользу Татфондбанка на 20,5 млрд рублей

Суд удовлетворил исковые заявления конкурсного управляющего обанкротившегося Татфондбанка в лице Агентства по страхованию вкладов на общую сумму 20,53 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете конкурсного управляющего, опубликованном в пятницу.

- По состоянию на 1 сентября 2017 года, в суды подано 2 тыс. 29 исковых заявлений на общую сумму 65,13 мдрд рублей (с учетом исков, предъявленных до даты открытия конкурсного производства), из которых удовлетворены 673 исковых заявления на общую сумму 20,53 млрдрублей, - сказано в сообщении.

Суд отказал в удовлетворении или прекратил производство по 25 исковым заявлениям на сумму 59,6 млн рублей, остальные иски находятся на рассмотрении в суде. По данным отчета конкурсного управляющего, на указанную дату балансовая стоимость активов банка составила 203,9 млрд рублей, оценочная - 3 млрд рублей.

3 марта Центральный банк России отозвал лицензии у трех татарстанских банков — Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка».

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