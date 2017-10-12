В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Возраст уголовной ответственности за особо тяжкие преступления с 14 до 12 лет предложили снизить в Госдуме. Инициатором соответствующих изменений в ч. 2 ст. 20 УК РФ выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

По его словам, в последнее время участились случаи преступлений, совершенных несовершеннолетними, часть из которых не подпадает под действия УК в силу возраста, «что позволяет им совершать особо тяжкие преступления практически без последствий».

- Порог ответственности для таких преступлений необходимо снижать. Вместе с этим следует продолжать декриминализацию нетяжких статей, — пояснил Сухарев в беседе с RT.

Изменения в закон будут включать в себя преступления насильственного характера — это убийство, совершенное с особой жестокостью, изнасилование, а также тяжкие преступления террористического характера.