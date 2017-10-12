Экс-игрок «Ак Барса» Данис Зарипов запустил в Татарстане производство одежды

Экс-игрок «Ак Барса» Данис Зарипов открывает в Татарстане производство спортивной одежды. Первой точкой продаж станет отдел в тренировочном центре «Победный бросок» в Казани. В дальнейшем хоккеист планирует открыть магазины и в других городах, пишет adt-chelny.ru.

- Это линейка как для взрослых, так и для детей: верхняя одежда, спортивные костюмы, футболки, носки. Первой станет летняя коллекция, дальше в планах отшить зимнюю одежду и постепенно расширить ассортимент, - рассказывает Зарипов.

По словам спортсмена, продукция будет высокого качества, поэтому и недешевой. Разработкой моделей занимается его жена – Алла Зарипова.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что нападающего Даниса Зарипова дисквалифицировали на 2 года из-за допинга. Положительными оказались допинг-пробы, взятые у форварда после матча КХЛ между «Магниткой» и ЦСКА 29 января 2017 года.

В организме Зарипова были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Псевдоэфедрин оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, снижает потребность во сне, повышает концентрацию внимания и проясняет сознание.