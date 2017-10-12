В Казани до четырех полос расширят участок улицы Баруди

Стоимость работ составляет 49,5 млн рублей

В Казани к началу ноября завершится первый этап дорожных работ на участке улицы Баруди. Дорогу расширят до четырех полос — от улицы Батыршина до улицы Серова, а по улице Серова появятся разворотные полукольца, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, дорожные работы на этом участке начались еще в августе.

- На 2,5 тыс. кв.м будет заменен асфальт, а работы по расширению проезжей части и устройству разворотных полуколец будут проведены на площади в 5,5 тыс.кв.м, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году будет уложен нижний слой асфальта, а полностью объект будет готов в следующем ремонтном сезоне. Стоимость работ составляет 49,5 млн рублей.

- Также дудут установлены дорожные знаки и введены в эксплуатацию 9 светофоров, - сообщил директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов.

Кстати, этот участок дороги один из наиболее проблемных в районе. Только с начала этого года на улице Серова было зафиксировано 13 ДТП и 25 — на перекрестке улиц Серова и Баруди.