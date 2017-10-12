В Татарстане нашли застреленным главу сельского поселения

В селе Кирово Актанышского района Татарстана накануне днем нашли мертвым 41-летнего главы Кировского сельского поселения с огнестрельным ранением в области шеи. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Погибшим оказался Айваз Гафуров, вероятно, мужчина покончил с собой.

- Незадолго до трагедии сосед видел его, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно ходившим по двору с ружьем и хотел забрать оружие, однако мужчина его не отдал, - сообщили следователи.

Прежде погибший также говорил о том, что хочет покончить с собой.

Идет доследственная проверка.