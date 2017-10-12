Правительство Татарстана увеличило гранты на сохранение языков

Кабинет министров РТ увеличил число грантов, которые могут получить общественные организации, выдвигающие предложения по сохранению и развитию языков республики. Соответствующий документ подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Правительство будет выделять гранты пяти лучшим проектам по 200 тысяч рублей.

При этом в документе уточняется, что подать заявку на участие в конкурсе могут лишь те организации, которые не менее одного года реализуют программы по сохранению и развитию языков РТ.