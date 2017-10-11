Где в Казани лучше сделать необычную осеннюю фотосессию

ProKazan вместе с казанским фотографом Еленой Милордовой нашли идеальные места для осенней фотосессии.

Золотая осень прекрасна и неуловима. Нужно поторопиться, чтобы успеть запечатлеть яркие краски этого времени года. ProKazan.ru вместе с фотографом Еленой Милордовой составили подборку самых интересных мест Казани для осенней фотосессии.

Дворик на Волкова

Этот сказочный дворик расположен в центре Казани у старинных домов на пересечении улиц Волкова и Груздева. Кстати, дома были не так давно отреставрированы в рамках проекта «Том Сойер Фест».

Парки Казани



Парк им. Горького

Где еще в городе найти все краски осени, как не в многочисленных парках города: парк Урицкого, парк Горького, Лядской сад, Горкинско-Ометьевский лес, парк ДК Химиков, парк Победы и парк «Крылья Советов». Большинство из них в последнее время заметно улучшили свой облик.



Парк им. Урицкого

В парках есть только один минус: если вы отправляетесь на фотосессию в хорошую погоду, то ожидайте увидеть толпы людей, которые так и норовят попасть к вам в кадр.



Лядской сад

Граффити под Миллениумом

Граффити под мостом Миллениумом часто обновляются. Даже если вы уже здесь фотографировались, стоит вернуться и оценить новые шедевры уличных художников.

Сквер на улице Ершова

Чтобы найти красивые места в Казани не обязательно далеко ходить. Маленькие скверики у дома тоже станут прекрасной декорацией для фотосессии. Несомненный плюс скверов в том, что людей, которые могут попасть в объектив вашей фотокамеры, там значительно меньше.

Заброшенная железная дорога

Это магическое место находится в Кировском районе, рядом с садами недалеко от станции Лагерная. Чтобы не плутать, лучше ввести в навигаторе координаты места: 55.8056576, 49.0328230.