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Глава Центробанка показала банкноты в 200 и 2000 рублей и назвала сроки их появления

Глава Центробанка показала банкноты в 200 и 2000 рублей и назвала сроки их появления
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Фото: скриншот

Сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина и генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук показали новые купюры — 200 и 2000 рублей, об этом сообщает телеканал "Россия 24".

По словам Набиуллиной, это первое с 2006 года обновление номинального ряда банкнот. Их массовый ввод начнется в декабре, когда закончат настраивать кассовое оборудование и банкоматы.

На лицевой стороне банкноты 200 рублей — памятник затопленным кораблям в Севастополе, на обороте — Херсонес Таврический. На банкноте 2000 с лицевой стороны изображен мост на остров Русский во Владивостоке, на обороте — космодром Восточный в Амурской области. При этом на новых банкнотах будет изображен герб России, а не символ Банка России.

В начале октября были подведены итоги конкурса на выбор символа новых банкнот, по итогам которого Казань заняла лишь третье место.

Н. Вильданов, 12.10.2017, 12:26
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин12 октября 2017, 12:40
Показали кукиш с маслом.
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Горожанин12 октября 2017, 12:40
пустой текст и видео. вот офиц сообщение

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Пресс-служба

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru

Информация
О выпуске в обращение банкнот Банка России

12 октября 2017 года Банк России выпускает в обращение банкноты Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей.

[***]
Основное изображение лицевой стороны банкноты номиналом 2000 рублей — Русский мост — вантовый мост в г. Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью г. Владивостока. Основное изображение оборотной стороны — космодром «Восточный».

Вышеуказанные банкноты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей без всяких ограничений.

Информация о художественном оформлении и признаках подлинности выпускаемых в обращение банкнот Банка России размещена на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).

12 октября 2017 года
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Горожанин12 октября 2017, 12:41
После того как они увеличат денежную массу, ожидайте повышения цен. Ватниклар. :-D
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