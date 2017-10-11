Глава Центробанка показала банкноты в 200 и 2000 рублей и назвала сроки их появления

Сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина и генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук показали новые купюры — 200 и 2000 рублей, об этом сообщает телеканал "Россия 24".

По словам Набиуллиной, это первое с 2006 года обновление номинального ряда банкнот. Их массовый ввод начнется в декабре, когда закончат настраивать кассовое оборудование и банкоматы.

На лицевой стороне банкноты 200 рублей — памятник затопленным кораблям в Севастополе, на обороте — Херсонес Таврический. На банкноте 2000 с лицевой стороны изображен мост на остров Русский во Владивостоке, на обороте — космодром Восточный в Амурской области. При этом на новых банкнотах будет изображен герб России, а не символ Банка России.

В начале октября были подведены итоги конкурса на выбор символа новых банкнот, по итогам которого Казань заняла лишь третье место.