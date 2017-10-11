Татарстану в ближайшие 3 года не будут выделять дотации из бюджета России

Самым крупным получателем дотаций на выравнивание третий год подряд станет Дагестан

Из бюджета России в ближайшие 3 года не будут выделяться дотации Татарстану как региону-донору, об этом сообщает РБК.

Всего 12 регионов в 2018 году не получат трансферт на выравнивание бюджетной обеспеченности вообще, как и в этом году. Помимо Татарстана, это Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Тюменская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Московская и Ленинградская области, а также Москва и Санкт-Петербург. Все они являются регионами-донорами и не получают дотации на выравнивание.

Самым крупным получателем дотаций на выравнивание третий год подряд станет Дагестан — из федерального бюджета республика получит более 59 млрд руб., на 6,6 млрд руб. больше, чем в текущем году. А наибольший прирост по объему дотаций в 2018 году продемонстрирует Якутия — в следующем году республика получит на выравнивание бюджетной обеспеченности на 7,3 млрд руб. больше и станет вторым по объему получателем этой дотации. Третья по величине дотация — более 39,3 млрд руб. — будет направлена в Камчатский край.

Напомним, ранее Татарстан занял шестое место в списке регионов России по выплатам налогов в федеральный бюджет на 1 января 2017 года. Республика выплатила 396,7 млрд рублей налогов.