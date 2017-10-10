В Казани гендиректора МУП «Ритуал» поймали на крупной взятке

Один из бизнесменов платил ему за общее покровительство

В Казани гендиректора муниципального предприятия "Ритуал" 34-летнего Павла Чепиленко поймали на крупной взятке, об этом сообщили сегодня в Следственном комитете РТ.

В Казани в 2016 году обвиняемый заключил договор с предпринимателем на поставку заготовок памятников из мрамора и гранита на сумму более 32 млн. рублей.

- В дальнейшем по требованию обвиняемого мужчина передавал ему за общее покровительство и своевременную оплату по договору часть денежных средств, поступивших предпринимателю за очередную поставку заготовок, - рассказали следователи.

Летом 2017 года частями бизнесмен передал обвиняемому более 2 млн рублей, при этом 5 октября Чепиленко потребовал передать ему еще 1,1 млн рублей. Бизнесмен обратился в полицию, 9 октября Чепиленко был задержан дома у предпринимателя после получения 800 тыс. рублей.

Было возбуждено дело по статье "получение взятки в особо крупном размере", свою вину обвиняемый признал. Следователи попросят суд отправить его под домашний арест.

Кстати



МУП "Ритуал" основано в феврале 1946 года, в нынешнем виде существует с конца 2003 года. Выполняет функции по текущему содержанию кладбищ, услуги по захоронению, эвакуации тел умерших, производству ритуальных предметов, автотранспортные услуги, изготовление и установку надмогильных сооружений.