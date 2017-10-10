Страшная смерть: в Челнах разбилась 20-летняя девушка, упав с высоты

В Набережных Челнах накануне ночью разбилась 20-летняя девушка, упав с высоты. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Трагедия произошла в 17-м комплексе поселка Зяб.

- Тело девушки обнаружили в 6 утра. Об этом очевидцы сообщили в полицию, - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

Напомним, похожий случай произошел в апреле этого года в Челнах. Тогда погибла 21-летняя девушка, которая выпала с 16 этажа дома. Девушка, приехавшая в Казань из Вятских Полян, выпала из окна, от полученных при падении травм она скончалась на месте происшествия.