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Куда можно улететь из Казани в ноябре за 10 000 рублей

Куда можно улететь из Казани в ноябре за 10 000 рублей
16+
Фото: ProKazan
ProKazan составил подборку направлений, куда можно слетать из Казани и обратно в пределах до 10 тысяч рублей.

Осень хоть и красивая пора, но довольно депрессивная. Особенно тоскливым кажется ноябрь, когда рано темнеет, а снега еще нет. Для тех, кто хочет ненадолго сменить пейзаж за окном, подборка недорогих перелетов.

Казань — Сочи  — Казань   5550 руб.


Фото: Ганощенко Роман/Wikimedia Commons

Главный курорт Краснодарского края красив не только летом. Хоть погода в Сочи поздней осенью не очень теплая, но поехать туда стоит ради гор. Тем более, что в ноябре открывается горнолыжный сезон.

Полет из Казани в Сочи обойдется в среднем в 5550 рублей, такая цена действует почти весь ноябрь и начало декабря. По пути необходимо совершить короткую пересадку в Москве. В стоимость билета не включен багаж, с собой можно взять только ручную кладь до 10 кг.

Есть и прямой рейс из Казани в Сочи и обратно. Стоит он немного дороже — 6118 руб. Билет без багажа, а ручной клади можно взять еще меньше — всего 5 кг.

Казань — Минск — Казань   6300 руб. 


Фото: Vadim Sazanovich/Wikimedia Commons

Недорого можно слетать в Минск, посмотреть на чистые улицы и полакомиться картофельными драниками. Тем более, что россиянам для посещения Белоруссии не нужна ни виза, ни даже загранпаспорт.

Билеты весь ноябрь стоят от 6300 рублей. За такую цену можно слетать и в некоторые дни октября, а вот с начала декабря идет подорожание. Лететь необходимо с пересадкой в Москве. Багаж не включен, но есть ручная кладь до 10 кг.

Казань — Калининград — Казань   8550 руб.


Фото: Gumerov Ildar/Wikimedia Commons

Еще один вариант слетать в Европу, но без визы и загранпаспорта — это Калининград.

Почти весь ноябрь перелет в самую западную часть России стоит 8850 рублей. Опять нужно будет сделать небольшую пересадку в Москве, багажа нет, ручная кладь до 10 кг.

Для любителей путешествовать без пересадок недавно из Казани пустили прямые рейсы в Калининград по средам и субботам. Билеты на него стоят от 11500 рублей, багаж до 20 кг включен.

Казань — Симферополь — Казань  8800  руб.


Фото: Pixabay

В Крыму в ноябре заканчивается бархатный сезон, поэтому из Симферополя лучше отправиться на южное побережье. Конечно, в море уже не покупаешься, зато можно исследовать многочисленные достопримечательности полуострова.

За 8800 рублей из Казани в Крым и обратно можно слетать 14-22 ноября. В стоимость входит и багаж и ручная кладь до 10 кг. Необходимо будет сделать долгую пересадку в Москве. На обратном пути она составит целых 18 часов, но это время можно потратить на прогулки в столице.

Казань — Баку — Казань   9170 руб.


Фото: Suleyman Nabiev/Wikimedia Commons

В ноябре в столице Азербайджана созревает хурма и гранаты. Температура воздуха комфортная в среднем +15, но часто дуют ветра и идут дожди, купаться в Касписком море уже нельзя. Тем не менее, в современном Баку есть чем заняться даже в непогоду. Россиянам виза в Азербайджан не требуется, но загранпаспорт взять с собой нужно.

Билет за 9170 рублей можно купить на 20-27 ноября. Билеты на другие даты обойдутся дороже. Рейс из Казани в Баку прямой и включает до 20 кг багажа.

Казань — Берлин — Казань   9800 руб.


Фото: Pixabay

Посетить столицу Германии интересно в любую погоду. Даже если будет лить дождь, можно засесть в баре с немецким пивом и баварскими сосисками. Для поездки в Германию нужна шенгенская виза, оформлением которой нужно заняться как минимум за две недели до   полета.

Билеты за 9800 рублей есть в ноябре и первой половине декабря, к Рождеству цены повышаются вдвое. Из Казани нужно лететь с пересадкой в Москве, багаж в стоимость не входит, есть только ручная кладь до 10 кг.

Казань — Кёльн — Казань    9715 руб.


Фото: Pixabay

Еще один немецкий город, куда можно недорого слетать из Казани — это Кёльн. Сам город можно осмотреть за пару дней, а потом посетить соседнюю Бельгию или Нидерланды, столицы которых находятся всего в паре часов езды от Кёльна. Шенгенская виза поможет беспрепятственно пересекать границы европейских государств.

Билеты по цене 9715 рублей есть только при перелете туда 25 ноября и возвращении 3 декабря. По пути необходимо сделать долгую пересадку в Москве. Билет не включает багаж, а ручная кладь максимум 5 кг.

Мнение эксперта

Аллен Гаврилов, директор туристической фирмы «Спутник-Гермес», рассказал о рисках, которые должны учесть туристы, путешествующие самостоятельно:

«Во-первых, туристов часто подводит выбранное ими размещение. Например, в небольших гостиницах может произойти овербукинг, и по прибытии путешественник узнает, что ему нет места. Во-вторых, при самостоятельном бронировании туристы часто выбирают рейсы с со стыковками на самолеты разных авиакомпаний. И если один рейс сильно задержится, то на второй люди уже не успеют и их билеты пропадут. В-третьих, путешественники забывают о необходимости страховки в поездке или берут самую дешевую, которая не покроет расходы в экстренном случае. Конечно, в готовых турах все эти риски уже учтены».

Виктория Абдуллина, 11.10.2017, 11:08
Тэги: Туризм
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Комментарии

Горожанин11 октября 2017, 11:09
аллен гаврилов дурак все знают про стыковчные рейсы и как можно опоздать..... и про овербукинг тоже знают ДАВНО самые умные послали турагентсва и летают самостоятельно.

и в турцию и в египет самостоятельно
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Горожанин11 октября 2017, 11:26
цена билетов в один конец или туда и обратно? или типа - улететь за 10000 руб и не прилетать домой?
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Горожанин11 октября 2017, 11:31
Аллен Гаврилов ерунду говорит )) Защищает умирающий бизнес [***]
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Артур11 октября 2017, 12:09
В ответ на комментарий пользователя
цена билетов в один конец или туда и обратно? или типа - улететь за 10000 руб и не прилетать домой?
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Цены туда обратно. и эти цены реальные. Безвозвратные билеты только.
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Коля Боров11 октября 2017, 12:12
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Макс11 октября 2017, 12:18
В ответ на комментарий пользователя
цена билетов в один конец или туда и обратно? или типа - улететь за 10000 руб и не прилетать домой?
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Цены туда-обратно. Так сложно прочитать первый абзац?
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Горожане11 октября 2017, 12:20
В ответ на комментарий пользователя
аллен гаврилов дурак все знают про стыковчные рейсы и как можно опоздать..... и про овербукинг тоже знают ДАВНО самые умные послали турагентсва и летают самостоятельно.

и в турцию и в египет самостоятельно
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Самые умные, как вы пишите, как раз не самые умные. Уже давно всем действительно умным известно, что готовый пакетный тур всегда обходится дешевле в разы, чем самостоятельная организация путешествия. И это общеизвестный факт!!
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Горожанин11 октября 2017, 12:22
В ответ на комментарий пользователя
Цены туда-обратно. Так сложно прочитать первый абзац?
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ткни в 1ый абзац пжл. или я слепой или у нас разные ссылки
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Горожане11 октября 2017, 12:25
В ответ на комментарий пользователя
аллен гаврилов дурак все знают про стыковчные рейсы и как можно опоздать..... и про овербукинг тоже знают ДАВНО самые умные послали турагентсва и летают самостоятельно.

и в турцию и в египет самостоятельно
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Богатые в большинстве так летают. Обычные люди пакетные туры берут, т.к так намного дешевле и удобнее
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Горожанин11 октября 2017, 12:31
В ответ на комментарий пользователя
Богатые в большинстве так летают. Обычные люди пакетные туры берут, т.к так намного дешевле и удобнее
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пакетные туры ?? ты опять дурак читатьумеешь ДЕШЕВЛЕ самомму заблаговременно бронировать ипокупать а пакетные туры дороже выходят понял??ТА КЛЕТАЮТ ВСЕ УМНЫЕ ЛЮДИ И и бедные и богатые
а пакетные туры для баранов
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