Куда можно улететь из Казани в ноябре за 10 000 рублей

ProKazan составил подборку направлений, куда можно слетать из Казани и обратно в пределах до 10 тысяч рублей.

Осень хоть и красивая пора, но довольно депрессивная. Особенно тоскливым кажется ноябрь, когда рано темнеет, а снега еще нет. Для тех, кто хочет ненадолго сменить пейзаж за окном, подборка недорогих перелетов.

Казань — Сочи — Казань 5550 руб.



Фото: Ганощенко Роман/Wikimedia Commons

Главный курорт Краснодарского края красив не только летом. Хоть погода в Сочи поздней осенью не очень теплая, но поехать туда стоит ради гор. Тем более, что в ноябре открывается горнолыжный сезон.

Полет из Казани в Сочи обойдется в среднем в 5550 рублей, такая цена действует почти весь ноябрь и начало декабря. По пути необходимо совершить короткую пересадку в Москве. В стоимость билета не включен багаж, с собой можно взять только ручную кладь до 10 кг.

Есть и прямой рейс из Казани в Сочи и обратно. Стоит он немного дороже — 6118 руб. Билет без багажа, а ручной клади можно взять еще меньше — всего 5 кг.

Казань — Минск — Казань 6300 руб.



Фото: Vadim Sazanovich/Wikimedia Commons

Недорого можно слетать в Минск, посмотреть на чистые улицы и полакомиться картофельными драниками. Тем более, что россиянам для посещения Белоруссии не нужна ни виза, ни даже загранпаспорт.

Билеты весь ноябрь стоят от 6300 рублей. За такую цену можно слетать и в некоторые дни октября, а вот с начала декабря идет подорожание. Лететь необходимо с пересадкой в Москве. Багаж не включен, но есть ручная кладь до 10 кг.

Казань — Калининград — Казань 8550 руб.



Фото: Gumerov Ildar/Wikimedia Commons

Еще один вариант слетать в Европу, но без визы и загранпаспорта — это Калининград.



Почти весь ноябрь перелет в самую западную часть России стоит 8850 рублей. Опять нужно будет сделать небольшую пересадку в Москве, багажа нет, ручная кладь до 10 кг.

Для любителей путешествовать без пересадок недавно из Казани пустили прямые рейсы в Калининград по средам и субботам. Билеты на него стоят от 11500 рублей, багаж до 20 кг включен.

Казань — Симферополь — Казань 8800 руб.



Фото: Pixabay

В Крыму в ноябре заканчивается бархатный сезон, поэтому из Симферополя лучше отправиться на южное побережье. Конечно, в море уже не покупаешься, зато можно исследовать многочисленные достопримечательности полуострова.

За 8800 рублей из Казани в Крым и обратно можно слетать 14-22 ноября. В стоимость входит и багаж и ручная кладь до 10 кг. Необходимо будет сделать долгую пересадку в Москве. На обратном пути она составит целых 18 часов, но это время можно потратить на прогулки в столице.

Казань — Баку — Казань 9170 руб.



Фото: Suleyman Nabiev/Wikimedia Commons

В ноябре в столице Азербайджана созревает хурма и гранаты. Температура воздуха комфортная в среднем +15, но часто дуют ветра и идут дожди, купаться в Касписком море уже нельзя. Тем не менее, в современном Баку есть чем заняться даже в непогоду. Россиянам виза в Азербайджан не требуется, но загранпаспорт взять с собой нужно.



Билет за 9170 рублей можно купить на 20-27 ноября. Билеты на другие даты обойдутся дороже. Рейс из Казани в Баку прямой и включает до 20 кг багажа.

Казань — Берлин — Казань 9800 руб.



Фото: Pixabay

Посетить столицу Германии интересно в любую погоду. Даже если будет лить дождь, можно засесть в баре с немецким пивом и баварскими сосисками. Для поездки в Германию нужна шенгенская виза, оформлением которой нужно заняться как минимум за две недели до полета.

Билеты за 9800 рублей есть в ноябре и первой половине декабря, к Рождеству цены повышаются вдвое. Из Казани нужно лететь с пересадкой в Москве, багаж в стоимость не входит, есть только ручная кладь до 10 кг.

Казань — Кёльн — Казань 9715 руб.



Фото: Pixabay

Еще один немецкий город, куда можно недорого слетать из Казани — это Кёльн. Сам город можно осмотреть за пару дней, а потом посетить соседнюю Бельгию или Нидерланды, столицы которых находятся всего в паре часов езды от Кёльна. Шенгенская виза поможет беспрепятственно пересекать границы европейских государств.



Билеты по цене 9715 рублей есть только при перелете туда 25 ноября и возвращении 3 декабря. По пути необходимо сделать долгую пересадку в Москве. Билет не включает багаж, а ручная кладь максимум 5 кг.

Мнение эксперта

Аллен Гаврилов, директор туристической фирмы «Спутник-Гермес», рассказал о рисках, которые должны учесть туристы, путешествующие самостоятельно:

«Во-первых, туристов часто подводит выбранное ими размещение. Например, в небольших гостиницах может произойти овербукинг, и по прибытии путешественник узнает, что ему нет места. Во-вторых, при самостоятельном бронировании туристы часто выбирают рейсы с со стыковками на самолеты разных авиакомпаний. И если один рейс сильно задержится, то на второй люди уже не успеют и их билеты пропадут. В-третьих, путешественники забывают о необходимости страховки в поездке или берут самую дешевую, которая не покроет расходы в экстренном случае. Конечно, в готовых турах все эти риски уже учтены».