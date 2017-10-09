Владелица магазина о скандале с сексом Шурале: несовершеннолетний - это 47-летний блогер

Несовершеннолетний, которому продали сувенир с изображением секса Шурале и Су Анасы, оказался 47-летний блогер Нияз Латыпов. Об этом заявила владелица магазина Юлия Ахметзянова.

- Партия сувениров с принтами работ художника Данила Ахметшина продавалась у нас полгода и никакого хайпа и повышенного интереса у СМИ и защитников морали не было. После поста Нияза Латыпова в Фейсбук раскупили всё. Но "камасутра по-татарски" сделала свое дело и СМИ пытались хоть как-то тему докрутить. И даже преплили Зою Латыпову (маму Нияза Латыпова), которая даже не знала, что ее снимает телевидение, и какого-то мальчика несовершеннолетнего, которого никто не видел, - написала она на своей странице в соцсети.

При этом директор магазина добавила, что среди покупателей не было несовершеннолетних.

Напомним, сейчас прокуратура проверяет информацию, которая ранее появилась в СМИ, о появлении сувениров с изображением секса Шурале и Су Анасы. Сюжет о сувенирах с героями татарских сказок вышел на телеканале «НТВ». Жительница Казани обнаружила у своего сына необычную холщовую сумку, которую он получил на презентации новой линейки сувениров. Отметим, что вся партия сувениров уже раскуплена.