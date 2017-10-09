Минниханов подарил казанской команде по хоккею на траве 5 млн за победу в чемпионате

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил подарочный сертификат на 5 млн рублей команде по хоккею на траве "Динамо-Казань", в 15-й раз ставшую чемпионом России в суперлиге среди мужских команд. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- В начале сезона все шло непросто, но в итоге все получилось так, как должно быть. Сегодня вы – 15-кратные чемпионы России. Такого нет больше ни в одном виде спорта. Вы снова доказали, что являетесь самыми сильными и сумели доставить своим болельщикам незабываемые эмоции. Должен сказать, что в этом большая заслуга слаженной работы тренерского состава, самих спортсменов, руководства клуба и спонсоров, – заявил Минниханов.